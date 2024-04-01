На території парку виготовлятимуть будівельні матеріали з глини та вироби з бетону, гіпсу та цементу

Мінекономіки включило комунальний парк «Галіція» в Калуші до реєстру індустріальних парків України. Потужності з виробництва будівельних матеріалів, переробки відходів та зберігання енергії розмістять на території площею понад 19,8 га.

Як розповів міський голова Калуша Андрій Найда 30 березня, черговий індустріальний парк у місті створили за ініціативою громади. Концепцію розробляв асоційований експерт з релокації Валерій Кирилко. Тут зведуть промислові, складські та адміністративні приміщення, розмістять технічні споруди, облаштують дороги та благоустрій.

«Це надзвичайно потужний проект. Загальний розмір ділянки індустріального парку 19,8035 га. Близько 1000 людей отримають нові робочі місця. А загальний обсяг інвестицій очікується на рівні 40 млн доларів США», – написав Андрій Найда у Facebook.

Тут зведуть промислові, складські та адміністративні приміщення, розмістять технічні споруди, облаштують дороги та благоустрій

У Міністерстві економіки зазначили, що на території індустріального парку «Галіція» виготовлятимуть будівельні матеріали з глини та вироби з бетону, гіпсу та цементу.

«Також інвестори планують розпочати виробництво машин і устаткування, запровадити переробку промислових та побутових відходів, займатись науково-технічною діяльністю, а також створити підприємства, які працюватимуть з альтернативною енергетикою та над зберіганням енергії», – інформують у Мінекономіки.

Нагадаємо, в місті продовжує працювати Kalush Industrial HUB, який увійшов у ТОП-10 діючих індустріальних парків України за версією Forbes. У 2024 році на території Калуської громади також має з’явитися індустріальний парк Kalush Production, який об’єднуватиме десятки виробництв на 24 гектарах і створить понад 2 тис. робочих місць.