Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ «Хімзавод Калуш»

У 2024 році на території Калуської громади має з’явитися індустріальний парк Kalush Production. Він об’єднуватиме десятки виробництв на 24 гектарах і створить понад 2 тис. робочих місць.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 21 березня, ініціатором створення індустріального парку є ТОВ «Хімзавод Калуш». Ця компанія облаштовуватиме потужності та залучатиме в парк інші промислові підприємства.

«Команда вже визначилась з функціональним призначенням індустріального парку, зокрема це – виробництво хімічної продукції, деревообробне та меблеве виробництво, металообробка та виробництво фурнітури, будівельних та пакувальних матеріалів, переробка промислових, побутових відходів та вторинної сировини, а також виробництва переробної промисловості, що є сумісними з вищезазначеними галузями», – зазначив Андрій Найда.

У Калуші діють вже кілька індустріальних парків

Індустріальний парк Kalush Production має створити щонайменше 2,1 тис. нових робочих місць. Для цього інвестори планують вкласти у його будівництво 62 млн доларів.

«Інвестори вже розпочали процес викупу земельної ділянки і ведуть напрацювання з Міністерством економіки за допомогою «індустріальної няні». Наступні кроки – визначення керівництва індустріального парку та безпосереднє залучення підприємств», – сказав Андрій Найда.

Додамо, що Калуш зареєстрував вже кілька індустріальних парків. Один з них – Kalush Industrial HUB – увійшов у ТОП-10 діючих індустріальних парків України за версією Forbes.