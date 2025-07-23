В Україні другий день поспіль відбулися протести проти ухваленого закону №12414

У середу, 23 липня, в Україні другий день поспіль відбулися протести проти ухваленого закону №12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Акції відбулися у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі та інших містах.

У Києві тисячі людей вийшли на акцію протесту.

Учасники скандували «Влада це народ!» та «Руки геть від НАБУ і САП».

Тисячі львів'ян також вийшли на протест 23 липня. Акція розпочалася о 19:30 біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Приблизно о 20:30 мітингувальники пройшли ходою через площу Ринок, вулиці Підвальну, Валову на проспект Свободи. Активісти вимагали у влади зупинити руйнування антикорупційної інфраструктури.

Також кілька сотень протестувальників зібралися поблизу адмінбудівлі на вулиці Грушевського в Івано-Франківську.

Учасник акції Андрій Зарубін зазначив «Суспільному», що претензії окремих співробітників НАБУ і САП не є підставою ліквідувати незалежність цих структур.

«Я вважаю, що помилковим є підпорядкування САП і НАБУ саме Офісу генерального прокурора – це моя основна претензія. Це має бути скасовано і переголосовано. Треба ухвалити закон, який би змінив це рішення Верховної ради, де незалежність антикорупційних органів ліквідована», – висловив свою думку протестувальник.

До протестувальників також доєднався мер міста Руслан Марцінків.

У Тернополі біля обласної військової адміністрації учасники акції прийшли з плакатами «Джерелом влади є народ», «Я не голосувала за це», «12414 – номер зради».

Тоді як під стінами Житомирської ОВА містяни організували одразу дві акції протесту: загальну та студентську.

Крім цього, у Харкові учасники акції зібралися біля намету «Все для перемоги» на Майдані Свободи. Один з організаторів заходу та співзасновника «Харківського антикорупційного центру» Євген Лісічкин повідомив «Суспільному», що станом на 19:30 учасників акції було близько тисячі.

В Ужгороді протест відбувся на площі Поштовій. На мітинг, зокрема, прийшли ветерани, волонтери, студенти, громадські та культурні діячі.

Нагадаємо, законопроєкт ухвалили 22 липня після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Водночас у ЦПК зауважили, що в оприлюднених записах СБУ Магамедрасулов говорить про бізнес не в російській республіці Дагестан, а в Узбекистані.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести.

Втім, попри мітинги, ввечері 22 липня Володимир Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом. 23 липня у зверненні Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів».

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 липня, у своєму зверненні заявив про підготовку президентського законопроєкту, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій та унеможливити російський вплив на правоохоронну систему.