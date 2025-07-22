Законопроєкт 22 липня загрожує сфері антикорупції

Після ухвалення законопроєкту №12414 про ліквідацію Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повноваження відомств перейдуть до Офісу генерального прокурора. Юрист та професор Києво-Могилянської академії Микола Хавронюк розповів про загрози, які спричинить закон.

«Керівник САП не зможе виконувати передбачені Кримінальним процесуальним кодексом повноваження керівника органу прокуратури – вони переходять до генерального прокурора (частково – до невідомих загалу прокурорів ОГП). НАБУ і САП стають повністю підконтрольні генеральному прокурору, призначеному на свою посаду без конкурсу (на відміну від керівника САП), який отримує широкі додаткові повноваження», – написав Микола Хавронюк.

Він зазначив, що лише генеральний прокурор матиме змогу виписувати підозри високопосадовцям. Йдеться про керівника Офісу президента та його заступників, членів Кабміну, заступників міністрів тощо.

«Слідчі, дізнавачі та прокурори без ухвали слідчого судді зможуть входити до житла чи іншого володіння, зокрема "для невідкладного вилучення чи збереження доказів злочинів". Спробуйте самостійно спрогнозувати наслідки», – додав юрист.

Закон №12414 має повну назву «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Документ зареєстрували 20 січня 2025 року. Після масштабних обшуків у НАБУ та САП депутати ухвалили правки до законопроєкту, які забирають незалежність у цих відомств й повертають антикорупційну систему до часів президентства Віктора Януковича.

У другому читанні 22 липня законопроєкт підтримали 263 депутати. ZAXID.NET розповідав, як голосували всі фракції парламенту та депутати з Львівщини.

Після ухвалення скандальної ініціативи речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі «Українській правді» сказав, що умовою фінансової підтримки від ЄС є прогрес в галузі демократичного врядування. Він наголосив, що НАБУ та САП мають вирішальне значення для програми реформ України й шляху до членства в ЄС.