У вівторок, 22 липня, Верховна рада у другому читанні підтримала законопроєкт №12414, який фактично ліквідовує Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Законопроєкт, який повертає антикорупційну систему до стану за президентства Віктора Януковича, підтримали 263 народних депутати. Законопроєкт вже передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

ZAXID.NET розповідає, як голосували фракції та які депутати з Львівщини підтримали скандальну ініціативу.

Серед усіх 324 депутатів всього 13 людей не підтримали законопроєкт. Найбільше голосів «за» віддала президентська партія «Слуга народу». Загалом фракції голосували так:

у фракції «Слуга народу» за – 185, проти – 3, утрималися – 4, не голосували – 15, відсутні – 24;

у фракції «Європейської солідарності» за: – 3, проти – 9, утрималися – 5, не голосували – 2, відсутні – 8;

у фракції ВО «Батьківщина» за – 15, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 9;

у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 18, проти – 0, утрималися - 0, не голосували – 0, відсутні – 3;

у фракції партії «Голос» за – 1, проти – 0, утрималися – 3, не голосували – 8, відсутні – 8;

у депутатській групі «Довіра» за – 17, проти – 0, утрималися - 0, не голосували – 0, відсутні – 2;

у депутатській групі «Відновлення України» за – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 5;

у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 10, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 7.

серед позафракційних за – 5, проти – 1, утрималися – 1, не голосували – 6, відсутні – 8.

Як голосували народні депутати з Львівщини

«Слуга народу»:

Мар'ян Заблоцький (за);

Андрій Герус (не голосував);

Святослав Юраш (за);

Євген Петруняк (за);

Ростислав Тістик (за);

Остап Шипайло (за);

Орест Саламаха (не голосував);

Олена Копанчук (за);

Василь Мокан (за);

Юрій Камельчук (за).

«Європейська солідарність»:

Андрій Парубій (відсутній);

Софія Федина (проти);

Олег Синютка (утримався);

Степан Кубів (не голосував);

Микола Величкович (відсутній);

Микола Княжицький (відсутній);

Михайло Бондар (проти);

Андрій Лопушанський (відсутній);

Володимир В'ятрович (відсутній).

«Голос»:

Ярослав Юрчишин (не голосував);

Роман Лозинський (відсутній);

Наталія Піпа (відсутня);

Ярослав Рущишин (не голосував);

Галина Васильченко (відсутня).

Інші:

Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (за);

Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (за);

Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (за);

Олена Кондратюк, позафракційна (не голосувала);

Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);

Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);

Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);

Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (за);

Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (відсутня).

Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що законопроєкт 22 липня ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. Перед самим голосуванням правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав правки до документа, відповідно до яких очільник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ підпорядкується Офісу генпрокурора. НАБУ та САП закликають президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, що знищує всю антикорупційну інфраструктуру, яку Україна вибудувала після Революції гідності.

Додамо, що законопроєкт також передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Офіс генпрокурора зможе закрити розслідування на вимогу сторони захисту, підписувати підозри топпосадовцям тощо.

Головне фото з сайту «Слуги народу»