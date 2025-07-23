Акція протесту у Львові 23 липня 2025 року

У середу, 23 липня, сотні львів'ян другий день протестують через законопроєкт №12414, який фактично ліквідовує Національне антикорупційне бюро та Спеціальну антикорупційну прокуратуру. Акція розпочалася о 19:30 біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Приблизно о 20:30 мітингувальники пройшли ходою через площу Ринок, вулиці Підвальну, Валову на проспект Свободи.

Активісти вимагають у влади зупинити руйнування антикорупційної інфраструктури. Паралельно акції проходять також у Києві, Одесі, Чернівцях, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Ужгороді, Хмельницькому, Чернігові, Миколаєві та Вінниці.

Протест у Львові 23 липня 2025 року. Фото ZAXID.NET

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