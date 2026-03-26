П'яний митник на Citroen DS 4 врізався у відбійник, а протоколи склали на підставну особу

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок Ігорю Процику, який у червні 2025 року погодився взяти на себе вину за ДТП на трасі поблизу села Борятин Шептицького району, яку вчинив п’яний митник Волинської митниці Володимир Багрій. Тоді поліцейські склали протокол не на митника, а на підставну особу. Співучасника визнали винним в службовому підробленні та покарали штрафом у 51 тис. грн.

За матеріалами справи, йдеться про ДТП, яка сталася вранці 24 червня 2025 року на дорозі «Ковель – Жовква» неподалік села Борятин Шептицького району, де автомобіль марки Citroen DS 4 в’їхав у відбійник, перетнувши зустрічну смугу руху. Як вже повідомлялося, за кермом був митник Волинської митниці Володимир Багрій з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Вже після ДТП на місце події прибув знайомий митника Ігор Процик, який надав поліцейським свої документи для складання адміністративних матеріалів та підписав складені протоколи з неправдивими даними, щоб таким чином митник уник відповідальності за ДТП.

Під час досудового розслідування Ігор Процик визнав свою вину та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором, яку затвердив суд.

Суддя Михайло Адамович визнав Ігоря Процика винним у службовому підробленні (ч.1. ст. 366 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 51 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, після п’яної ДТП митника Володимира Багрія звільнили з роботи на Волинській митниці за його ж заявою. Суд покарав його штрафом у 850 грн за вчинення ДТП. Також двох поліцейських відділення поліції в Сокалі звільнили з органів Нацполіції за приховування ДТП з п’яним митником. Один з поліцейських отримав підозру в кримінальному провадженні.