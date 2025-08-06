Володимир Багрій з ознаками сильного сп'яніння врізався у відбійник на трасі на Львівщині

Сокальський районний суд Львівської області визнав тепер вже колишнього митника Волинської митниці 43-річного Володимира Багрія винним у вчиненні ДТП на трасі Ковель – Володимир-Волинський –Червоноград – Жовква на Львівщині. Його покарали штрафом у розмірі 850 грн. Раніше за цю ДТП сокальські поліцейські склали протокол на сторонню людину, за що двоє співробітників поліції позбулися роботи.

Як вказано у постанові суду, вранці 24 червня близько 8:30 на дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква Володимир Багрій, керуючи автомобілем марки Citroen DS4, на швидкості врізався у відбійник. У результаті ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження.

Порушник в судове засідання не прибув. А його захисниця надала письмові пояснення, в яких зазначила, що в матеріалах справи відсутні докази того, що саме Володимир Багрій вчинив згадану ДТП.

Водночас суд взяв до уваги рапорт начальника відділення поліції №2 Шептицького райвідділу про те, що за результатами службової перевірки встановлено, що за кермом автомобіля Citroen DS4 перебував Володимир Багрій, а не особа, відносно котрої працівники сектору реагування патрульної поліції склали адмінпротокол.

Відповідно протокол про вчинення ДТП на Володимира Багрія було складено 14 липня – майже через три тижні після аварії.

Суддя Олег Веремчук визнав Володимира Багрія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП) та призначив йому покарання – 850 грн штрафу. Також він має сплатити 605 грн судового збору. Постанова ще може бути оскаржена. У судовому реєстрі немає даних про те, чи складали на митника протокол за керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП). ZAXID.NET звернувся за коментарем з цього приводу до поліції, очікуємо відновіді.

Нагадаємо, судячи з відео, яке поширилося в соцмереждах, саме головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій врізався у відбійник 24 червня. На момент згаданої ДТП митник мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння та не міг відповісти на жодне з питань очевидців аварії. Поруч з пасажирським кріслом в авто митника лежала порожня пляшка з-під віскі.

Виявилося, що поліцейські склали адмінматеріали не на митника, а на людину, що непричетна до скоєння аварії. У результаті двоє поліцейських сокальського відділення поліції звільнили з органів Нацполіції. За фактом підробки ДБР розпочало кримінальне провадження.

Окрім того, Володимир Багрій є обвинуваченим в одержанні хабара у грудні 2023 року. Справа ще розглядається в суді.