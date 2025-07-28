П'яний митник Володимир Багрій врізався у відбійник на трасі

Двох поліцейських відділення поліції в Сокалі на Львівщині звільнили з органів Нацполіції після ДТП із п’яним митником Волинської митниці Володимиром Багрієм, яка сталася 24 червня цього року на трасі у Львівській області. Виявилося, що поліцейські склали адмінматеріали за ДТП та п’яне водіння не на митника, а на людину, що непричетна до її скоєння. За фактом підробки ДБР розпочало кримінальне провадження.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що відносно поліцейських провели внутрішнє службове розслідування, за результатами якого двох співробітників звільнили з органів Національної поліції, а їхнього командира понизили в посаді.

ДБР проводить розслідування через підробку 31-річним поліцейським протоколу ДТП, яка була вчинена митником. Як розповіли ZAXID.NET у теруправлінні ДБР Львівщини, справу відкрили за ч.1 ст.366 ККУ (службове підроблення).

За даними ZAXID.NET, поліцейські склали протоколи за цю ДТП та керування в нетверезому стані не на митника, а на зовсім іншого 43-річного чоловіка – знайомого сім’ї митника.

Згадана ДТП сталася вранці 24 червня. Головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій за кермом кросовера Citroen DS4 врізався у відбійник на трасі у Львівській області. Судячи з відео, яке поширилося в соцмережах, митник був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та не міг відповісти на жодне з питань очевидців аварії. Поруч з пасажирським кріслом в авто митника лежала порожня пляшка з-під віскі.

Після п’яної ДТП Володимира Багрія звільнили з роботи на Волинській митниці за його ж заявою.