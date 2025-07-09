Володимир Багрій розтрощив свій автомобіль у пʼяній ДТП на Львівщині

Інспектор Волинської митниці Володимир Багрій написав заяву на звільнення після скандалу, що виник через його пʼяну ДТП на Львівщині. Перебуваючи на лікарняному, чоловік сів за кермо у службовій формі та врізався у відбійник. У звʼязку з цим щодо посадовця розпочали дисциплінарне провадження, яке закрили після його звільнення. Про це повідомила 8 липня пресслужба Волинської митниці.

За інформацією речниці Волинської митниці Валентини Черниш, аварія сталася 24 червня цього року на трасі у Львівській області. Інспектор митниці, який перебував на лікарняному у звʼязку з тимчасовою непрацездатністю, врізався у відбійник на автомобілі Citroën.

Як видно на відео, яке опублікував 27 червня телеграм-канал «Середич.info», водій перебував за кермом у службовій формі. Біля пасажирського сидіння лежали пляшки з-під алкоголю, а сам чоловік не міг відповісти на жодне з питань автора відео. За інформацією журналіста Тараса Середича, порушником виявився інспектор Волинської митниці Володимир Багрій.

Після того, як низка ЗМІ поширила інформацію про аварію за участі Володимира Багрія, пресслужба Волинської митниці відреагувала на подію та заявила:

«Погоджуючись із твердженнями журналістів, що таке без уваги залишати не годиться, Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження. Плануємо разом із правоохоронцями з’ясувати справжні причини непритомного стану водія», – йшлося у повідомленні від 29 червня.

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла ZAXID.NET, що 7 липня Володимир Багрій написав заяву на звільнення, а 9 липня з ним офіційно розірвали трудовий договір. За її словами, посадовець так і не пояснив використання службової форми у неробочий час та інших обставин аварії, оскільки кілька разів продовжував лікарняний. У звʼязку зі звільненням дисциплінарне провадження щодо Володимира Багрія закриють.

Додамо, що за інформацією «Середич.info», влітку 2023 року Володимира Багрія затримали на хабарі, коли він ще перебував на посаді головного державного інспектора митного поста «Краківець». Тоді правоохоронці встановили, що посадовець зі спільниками вимагав по 200 євро з кожного авто за безперешкодне митне оформлення товарів. Після звільнення він через суд намагався поновитися на посаді, проте безрезультатно.