Працівник митниці збирав данину з кожного авто за переміщення товарів через кордон

У суботу, 22 липня, СБУ та поліція затримали на хабарі інспектора митного поста «Краківець» Львівської митниці. За версією правоохоронців, він збирав по 200 євро з кожного авто за безперешкодне митне оформлення товарів.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, інспектор митного посту Львівської митниці систематично вимагав та одержував хабарі. Сума неправомірної вигоди становила 200 євро з одного транспортного засобу.

«У разі відмови сплатити кошти, осіб очікували штучні перешкоди при здійсненні митного оформлення та їх особистих речей. Також у власників авто виникали б проблеми із перевезенням посилок з країн Європи», – повідомили в прокуратурі.

Затримання хабарника в митному посту «Краківець»

Правоохоронці затримали співробітника митниці на гарячому під час отримання ним чергового платежу.

Йому повідомили про підозру за хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Правоохоронці не розголошують, де відбулося затримання. За даними ZAXID.NET, за хабарництво затримали інспектора митного поста «Краківець».