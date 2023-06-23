Інспектора митного поста «Угринів» затримали на хабарництві

У митному посту «Угринів» Львівської митниці викрили схему отримання хабарів за митне оформлення автомобілів, що ввозились на територію України. Хабар становив 50 доларів США за кожен автомобіль. СБУ затримала одного з учасників схеми – інспектора митного поста, йому повідомили підозру за хабарництво.

«За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення автомобілів, що ввозились на митну територію України. Хабар становив 50 доларів США з кожного транспортного засобу», – повідомили в прокуратурі Львівщини у п’ятницю, 23 червня.

Затримання відбулося на митному пості в Угринові (фото прокуратури)

У разі відмови сплатити кошти, перевізників автомобілів очікували штучні перешкоди при здійсненні митного оформлення. Інспектора митниці затримали, йому повідомили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Правоохоронці не розголошують, у якому митному посту діяла корупційна схема. За даними ZAXID.NET, хабарника викрили в митному посту «Угринів».