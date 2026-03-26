Зеленський наголошує на необхідності проведення саміту лідерів України, США та РФ

США готові надати гарантії безпеки Україні, однак за умови виведення українських військ з неокупованої частини Донецької та Луганської областей, що становить близько 6 тис. км2. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому 25 березня.

За його словами, увага Вашингтона наразі зосереджена на протистоянні з Іраном, тому Дональд Трамп намагається прискорити завершення повномасштабної війни, чинячи тиск на Україну.

Президент наголосив, що щодо гарантій безпеки залишилися нерозв’язаними два ключові питання: хто допоможе фінансувати закупівлю зброї для України з метою підтримання її військового потенціалу, і як саме союзники відреагують у разі будь-якої майбутньої російської агресії?

«Американці готові завершити узгодження цих гарантій на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу», – сказав він.

Зеленський попередив, що виведення військ поставить під загрозу безпеку не лише України, а і Європи, оскільки це означатиме передачу Росії міцних оборонних позицій у регіоні.

«Я б дуже хотів, щоб американська сторона зрозуміла, що східна частина нашої країни є частиною наших гарантій безпеки», – сказав він.

Крім того, Зеленський припустив, що Росія розраховує на втрату інтересу США до мирних переговорів у разі їхнього затягування.

На його думку, саміт за участю Дональда Трампа, Владіміра Путіна та його самого – єдиний спосіб врегулювати нерозв’язані питання щодо територій та гарантій безпеки та укласти мирну угоду.

Нагадаємо, раніше запланований на початок березня четвертий раунд тристоронніх переговорів було відкладено через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

22 березня у США завершились дводенні переговори між українською та американською делегаціями щодо припинення війни Росії проти України. Як повідомив того дня Володимир Зеленський, Київ отримав сигнал щодо можливого продовження обмінів військовополоненими.