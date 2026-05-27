Поліцейські склали на 19-річного порушника три адмінпротоколи

У Кам’янці-Подільському правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 19-річного місцевого жителя, який разом із компанією гучно вмикав російську музику посеред міста. Відео інциденту оприлюднили у соцмережах. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Відео події поширили у телеграм-спільноті «Камʼянець LIVE». На кадрах видно, як біля припаркованого автомобіля компанія молодих людей увімкнула російський трек через колонку та танцювала під нього.

За даними поліції, інцидент стався 25 травня близько 23:00 на проспекті Грушевського поблизу одного з магазинів Кам’янця-Подільського. До правоохоронців звернулися місцеві жителі зі скаргою на гучну музику та порушення тиші у пізній час.



Поліцейські, які прибули на місце, припинили правопорушення та встановили, що колонку приніс із собою 19-річний місцевий житель. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп’яніння, вмикав російську музику та нецензурно лаявся.

На молодика склали адміністративні протоколи за ст. 178 (розпивання алкоголю у громадських місцях), ст. 182 (порушення тиші) та ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Санкції статей передбачають до 255 грн штрафу, громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

З іншими учасниками компанії поліцейські провели профілактичні бесіди.