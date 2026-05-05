За неналежне виконання батьківських обов’язків матері дівчинки загрожує штраф

У Рівному 12-річна місцева жителька танцювала під російську музику перед портретами загиблих військовослужбовців, а відео опублікувала на своїй сторінці у тіктоці. Після того, як ролик поширили у місцевих пабліках, правоохоронці розшукали порушницю та склали адміністративний протокол на її матір. Про це у понеділок, 4 травня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Відеоролик напередодні поширив телеграм-канал «Рівне 1283». На ньому видно, як дівчинка танцює під російський трек неподалік інсталяції, присвяченій полеглим воїнам у центрі Рівного.

Правоохоронці розшукали порушницю – нею виявилася 12-річна рівнянка. Малолітню разом із матір’ю запросили до управління поліції та провели профілактичну бесіду. Дівчина пояснила, що їй стало нудно, тому вирішила зняти танець під популярну серед однолітків музику, втім щодо локації не подумала.

На матір школярки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків). Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно 850 – 1700 грн).