Чоловік із колонкою в руках танцював між портретами загиблих воїнів у Рівному

На майдані Незалежності в Рівному чоловік слухав гучну музику та танцював біля портретів полеглих захисників. Порушником виявився військовий, який самовільно залишив частину. Про це ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко.

Відео події в суботу, 25 квітня, опублікували на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Рівненської міської ради. На кадрах видно, як чоловік із колонкою в руках танцює між портретами загиблих воїнів. Згодом на тому ж місці він обіймається з жінкою, після чого продовжує танцювати, поки вона палить.

«З огляду на підвищену чутливість теми та з метою запобігання потенційній шкоді портретам полеглих Героїв, на місце події викликали патрульних поліцейських для встановлення особи та перевірки документів», – повідомили в мунварті.

За інформацією речниці патрульної поліції Рівненщини Іванни Лойко, на момент приїзду екіпажу 31-річний чоловік не порушував громадський порядок. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він самовільно залишив військову частину, тому патрульні доставили чоловіка до Військової служби правопорядку. Адміністративні матеріали на нього не складали.

Нагадаємо, у січні 2026 року на Майдані Незалежності в Рівному п’яна жінка перекинула портрети загиблих військових. Тоді вона пояснила свій вчинок тим, що інсталяції її дратують, оскільки нагадують про війну. Порушницею виявилася 41-річна Оксана Реченко. Суд визнав її винною у хуліганстві та призначив рік пробаційного нагляду.