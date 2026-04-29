Українців підозрюють у справі про торгівлю людьми та відмивання грошей

Польські правоохоронці викрили та затримали десятьох громадян України, яких підозрюють у справі про торгівлю людьми та відмивання грошей. Учасників злочинного угруповання заарештували у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві. Про це у середу, 29 квітня, повідомило Центральне бюро розслідувань поліції.

Як йдеться в повідомленні, у середині квітня правоохоронці здійснили обшуки за місцями проживання підозрюваних, а також у трьох локаціях, пов’язаних із операціями з обміну криптовалюти.

У затриманих вилучили готівку, мобільні телефони, пристрої зберігання даних та документацію, пов'язану з роботою криптовалютних бірж, а також наркотики. Десять підозрюваних громадян України правоохоронці затримали у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві.

Затриманим висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні, торгівлі людьми, відмиванні грошей, а також розповсюдженні наркотиків. Наразі суд обрав запобіжний захід для трьох підозрюваних – тримання під вартою. Загалом у справі фігурують 30 підозрюваних, із них 12 отримали вироки.