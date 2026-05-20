Живих риб жінка перевозила в коробках в багажнику авто

У середу, 20 травня, в пункті пропуску «Краківець – Корчова» митники вилучили 133 декоративних японських коропи Кої вартістю мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці у фейсбук.

Рибок виявили в багажнику автомобіля Hyundai Santafe 50-річної киянки, яка сказала, що не має товарів для декларування. Коропи були в поліетиленових ємностях з водою, спакованих у картонні коробки.

«Виявлена партія нараховує 133 декоративних риби завдовжки 16-34 см. На коробках зазначені японські розплідники, зокрема Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka та Maruhide. Кої, або Nishikigoi, що дослівно перекладається як “живі коштовності”, – це селекційні коропи, які мають яскраве забарвлення та високу колекційну цінність. Їх утримують, переважно, у декоративних ставках, приватних колекціях, садових водоймах та спеціалізованих акваріумних господарствах», – розповіли на митниці.

Рибок передали на відповідальне зберігання в один з натуралістичних центрів Львова, а після проведення еспертиз їх долю вирішить суд. На водійку склали протокол про порушення митних правил, їй загрожує штраф у 5,1 тис. грн.