Чорний дим на заводі компанії MOL у місті Тісауйварош 22 травня

У п’ятницю, 22 травня, на заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL стався вибух. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр у фейсбуці.

«На небезпечному виробництві Olefin-1 компанії MOL у місті Тисауйварош в Угорщині вранці стався вибух під час запуску після технічного обслуговування. За попередніми даними, одна людина загинула, ще семеро отримали важкі опіки», – ідеться в повідомленні.

Мадяр зазначив, що рятувальники продовжують гасити пожежу на заводі. На пошкодженому трубопроводі фіксують факельне горіння.

На місце події також прибула мобільна лабораторія з питань запобігання катастроф, яка проводить заміри повітря. Наразі концентрація небезпечних речовин не перевищує гранично допустимі норми.

У пресслужбі MOL, яку цитує агентство Reuters, повідомили, що пожежники локалізували вогонь на місці вибуху, тривають роботи з ліквідації займання.

«Обставини аварії розслідують експерти», – написала компанія, але не надала додаткових подробиць інциденту.

Міністр економіки та енергетики Угорщини Іштван Капітань зазначив, що, за попередніми даними, причиною вибуху на підприємстві став компресор.

За його словами, внаслідок вибуху на заводі Petrolkémia одна людина загинула. Ще один постраждалий зазнав тяжких опіків дихальних шляхів, які становлять загрозу для життя – його гелікоптером доставили до Центру медичних наук та охорони здоров’я Дебреценського наукового університету. Інші семеро потерпілих отримали легкі опіки та були госпіталізовані до Дебрецена та Мішкольца.

Olefin-1 – це установка парового крекінгу на нафтохімічному заводі MOL у місті Тисауйварош. Виробнича потужність Olefin-1 становить приблизно 370 тис. тонн етилену на рік. У Тисауйвароші розташовані два парові крекінг-установки з потужністю 660 тис. тонн етилену на рік.