Комплекс протиповітряної оборони MIM-23 Hawk

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу Hawk. Загальна вартість угоди оцінюється у 108,1 млн доларів. Про це йдеться в пресрелізі Держдепу США, оприлюдненому 21 травня.

За даними відомства, Київ запросив у Вашингтона:

закупівлю причепів з підйомними щоглами;

капітальний ремонт і технічне обслуговування;

запчастини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення;

інженерно-технічну підтримку з боку уряду США і підрядників;

інші супутні елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM Hawk.

«Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі», – ідеться у повідомленні.

Держдеп додав, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні сили.

MIM-23 Hawk є напівстаціонарним зенітно-ракетним комплексом середньої дальності, що здатний перехоплювати літаки, безпілотники та крилаті ракети.

Комплекс був розроблений наприкінці 50-х років XX століття компаніями Ratheon та Northrop Grumman на замовлення США. Зараз комплекс доступний у базовій версії (Phase І), покращеному варіанті Іmproved Hawk Phase ІI, оцифрованому Improved Hawk Phase ІІI та Hawk Phase ХХI.

Основою українського парку зенітних комплексів Hawk є установки третього покоління, що пройшли відповідну модернізацію наприкінці 1980-х та початку 1990-х років. Hawk у цій версії здатен перехоплювати повітряні цілі на дальності 40 км при максимальній висоті 18 км.