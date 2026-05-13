Законопроєкт зможуть розглянути попри його блокування в комітеті

У Палаті представників США зібрали необхідну кількість голосів для того, щоб винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні. Його вже рік не подавав на розгляд Комітет із правил.

Про зрушення щодо законопроєкту повідомила у середу, 13 травня, група демократів у Комітеті закордонних справ Палати представників США. Вони повідомили, що вирішальним став голос незалежного конгресмена Кевіна Кайлі.

Кайлі став 218-м членом Палати, що проголосував за петицію про розблокування процесу розгляду проєкту H.R.2913 про допомогу Україні в обхід комітету. За резолюцію проголосували 215 демократів, а також двоє республіканців.

У законопроєкті про допомогу Україні пропонують продовжити термін лендлізу до 2028 року. Для цього в закон про лендліз хочуть внести поправку, замінивши слова «2022 та 2023 фінансові роки» на «2022-2028 фінансові роки».

Автори проєкту пропонують виділити Україні та союзникам НАТО до 8 млрд доларів військових позик у 2026 році, а також надання Україні по 300 млн доларів за програмою закупівлі зброї USAI у 2026-2027 роках. Окрім цього, документ передбачає санкції проти низки російських компаній та громадян, які продовжують війну в Україні.

Під санкції можуть потрапити російський диктатор Владімір Путін, премʼєр-міністр Росії Міхаїл Мішустін, голова МЗС Сєрґєй Лавров та очільник Міноборони Андрєй Бєлоусов. Серед компаній, яких можуть торкнутися обмеження – «Росатом», окупована Запорізька АЕС, а також російський «тіньовий флот».

Зазначається, що раніше такі петиції рідко використовували у Палаті представників. Утім, через те, що Республіканська партія має лише незначну більшість, такі документи останнім часом стали більш успішними для просування у Конгресі.

Нагадаємо, 2 травня під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил зʼясувалося, що з проєкту бюджету США на 2027 рік забрали положення про виділення 400 млн доларів для України за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI). Натомість прагне отримати внески на допомогу Україні за програмою PURL – ініціативою, за якою країни НАТО платять США за постачання зброї Україні. На запитання, на яких підставах міністерство війни вирішило перекласти цю частину підтримки України на Європу попри схвалення Конгресу, Піт Гегсет заявив, що США діють «в межах розбудови європейського потенціалу».