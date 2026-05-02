Піт Гегсет під час слухань у комітеті Сенату

З проєкту бюджету США на 2027 рік забрали положення про виділення 400 млн доларів для України за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI). Це зʼясувалося під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил, передає C-Span.

Під час слухань виконувач обовʼязків фінансового керівника міністерства війни США Джулс Герст підтвердив, що у проєкті бюджету Америки на 2027 рік не передбачене виділення грошей на USAI. Зазначимо, минулого року конгресмени змогли досягти компромісного законопроєкту про національне оборонне фінансування (NDAA), в якому було положення про виділення допомоги Україні на суму 400 млн доларів.

Під час засідання сенаторка Джин Шахін зачитала документи, які свідчать, що Пентагон натомість прагне отримати внески на допомогу Україні за програмою PURL – ініціативою, за якою країни НАТО платять США за постачання зброї Україні.

«Ми хочемо, щоб Європа активізувалася, фінансувала і взяла на себе цей тягар. Це багаті країни зі статками у 20 трлн доларів проти економіки у 2 трлн доларів. Європа може зробити крок вперед, Європа може профінансувати це… Якщо це так важливо для Європи… то європейські країни повинні платити за це», – сказав Гегсет.

Шахін запитала, на яких підставах міністерство війни вирішило перекласти цю частину підтримки України на Європу, проігнорувавши попереднє схвалення Конгресу. На це міністр війни Піт Гегсет заявив, що США діють «в межах розбудови європейського потенціалу».

Сенатор Ангус Кінг запитав Джула Герста, що буде з 400 млн на програму USAI, виділені Конгресом. На це він відповів, що «потрібен час, щоб вони надійшли до міністерства, але вони будуть залучені дуже скоро».