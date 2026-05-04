Інспектор за хабар обіцяв посприяти у влаштуванні на службу в ДПСУ

Галицький районний суд Львова виніс вирок інспектору прикордонної служби відділу «Краківець» Володимиру Мельнику, який одержав 2 тис. доларів хабаря за вплив на посадовців центру комплектування щодо влаштування клієнта на службу в прикордонний загін.

За матеріалами справи, інспектор прикордонної служби Володимир Мельник 5 січня 2023 року, перебуваючи у центрі Львова, одержав двома частинами (500 та 1500 доларів) неправомірну вигоду за вплив на посадовців центру комплектування. Йшлося про влаштування кандидата на службу за контрактом у прикордонний загін.

Обвинувачений у судовому засіданні від надання показань відмовився, свою вину в одержанні хабаря за вплив на прийняття рішення заперечив.

Передача хабаря відбулася в автомобілі прикордонника

Не зважаючи на заперечення, вина прикордонника була доведена зібраними у справі доказами, зокрема, записами розмов, які відбувалися між ним і клієнтом.

Суддя Олег Юрків визнав Володимира Мельника винним у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вироком суду прикордонника позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій терміном на два роки. Вирок ще може бути оскаржений.