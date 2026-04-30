Підозру отримала начальниця медичної служби (на фото в білому костюмі)

СБУ, ДБР та Нацполіція викрили у військовій частині на Львівщині масштабну схему списання зі служби за допомогою фейкових довідок ВЛК з вигаданими діагнозами. За даними ZAXID.NET, корупційна схема діяла у військовій частині А2847 (223-й зенітний ракетний полк імені Українських січових стрільців), що дислокується в Стрию.

Як повідомили у четвер, 30 квітня, в ДБР та СБУ Львівщини, організувала оборудку 41-річна підполковниця – начальниця медичної служби військової частини на Львівщині. Вона використовувала зразки висновків ВЛК, копіювала печатки та підписи. На підставі підроблених довідок військових незаконно звільняли зі служби за станом здоров’я. Вартість послуг становила від 5 тис. до 15 тис. доларів.

«За матеріалами справи, протягом 2024-2025 років посадовиця допомогла зі звільненням від несення служби дев’ятьом військовослужбовцям, що вплинуло на зниження укомплектування підрозділів Сил оборони. А саме, фігурантка підробляла медичні документи нібито видані військово-лікарськими комісіями, де зазначались фейкові хвороби чоловіків», – розповіли в СБУ.

За версією слідства, перевіряється причетність фігурантки до списання ще щонайменше 20 клієнтів.

Під час обшуків за місцями проживання ухилянтів та посадовиці правоохоронці вилучили чорнові записи та документи з доказами протиправної діяльності.

Наразі підполковниці та девʼятьом звільненим зі служби військовослужбовцям повідомили про підозри в ухиленні від військової служби та підробці документів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 358 ККУ). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави. Щодо інших фігурантів вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Встановлюють інших причетних до корупційної схеми. Правоохоронці не розголошують більше подробиць. За даними ZAXID.NET, корупційна схема діяла у військовій частині А2847 (223-й зенітний ракетний полк імені Українських січових стрільців Повітряного командування «Захід»), що дислокується в Стрию.