Чоловіка затримали у квартирі

У четвер, 11 червня, працівники підрозділу КОРД затримали в Ужгороді озброєного чоловіка, який погрожував своїй дружині пістолетом. Він забарикадувався у будинку з жінкою та 5-річною дитиною та не виходив на контакт з поліцейськими, повідомили у пресслужбах поліції та прокуратури Закарпатської області.

Правоохоронці близько 16:40 отримали повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів міста чоловік погрожує пістолетом дружині. Очевидиця події заявила, що чула звуки пострілів.

«На момент прибуття нарядів поліції чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина. На контакт із поліцейськими він не виходив», – повідомили у пресслужбі поліції.

Спецпризначенці КОРД провели спецоперацію з затримання зловмисника. Жінка та дитина не постраждали та перебувають у безпеці.

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Чоловіку повідомили про підозри за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Наразі тривають слідчі дії, обставини інциденту встановлюють.