Стінопис на честь Віталія Карвацького «Туриста»

У Львові на вулиці Лесі Українки створили стінопис, присвячений Герою України Віталію Карвацькому «Туристу». Його створили до роковин загибелі бійця. Про це повідомив організатор мистецької подій Андрій Єрмоленко.

Зображення нанесли на віконниці закладів, що належать побратимам загиблого героя.

Стінопис на честь Віталія Карвацького «Туриста» / фото з фейбуку Андрія Єрмоленка

Авторами роботи є художник, співзасновник ГО «Армія Громад України», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Андрій Єрмоленко та ветеран, співзасновник мануфактури «Клямра» Андрій Левицький.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Віталій Карвацький, позивний «Турист» загинув 11 червня 2025 року на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання. Йому було 25 років.

Народився в Дніпрі, дитинство та шкільні роки провів у Жовтих Водах. У 2017 році вступив на історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Під час навчання, у 2018–2019 роках, брав участь у військово-історичних реконструкціях львівського товариства «Пам’ять».

З початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року добровільно став на захист України – увійшов до складу 125-ї окремої бригади територіальної оборони Львова, обійнявши посаду стрільця.

У жовтні 2022 року отримав перше поранення, після чого пройшов лікування й реабілітацію та повернувся на фронт. У січні 2024 року приєднався до 3-ї окремої штурмової бригади, де продовжив службу, зокрема в підрозділах БпЛА, згодом за власним бажанням перевівся до піхотного підрозділу.

У січні 2025 року отримав друге поранення, але вже через півтора місяця повернувся на службу і знову виконував бойові завдання, зокрема пов’язані з FPV-дронами.

11 червня 2025 року Віталій Карвацький загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. У липні 2025 року Президент України посмертно присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

25 липня 2025 року у Львові відбулося прощання з Віталієм Карвацьким у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали військового на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.