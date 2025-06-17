На війні загинув військовий Віталій Карвацький

На Харківському напрямку загинув військовий третьої штурмової бригади Віталій Карвацький із позивним «Турист». Про це повідомила співорганізаторка фестивалю «Молодвіж» Софія Олійник.

За словами Софії Олійник, військовий загинув 11 червня.

«Я не розумію як ці два слова взагалі можуть бути поруч. Він мав жити, я більше не знаю що сказати. Не хочу в це вірити. Інформація про прощання буде пізніше», – написала Софія Олійник.

Віталій Карвацький у 2021 році закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Там також висловили співчуття з приводу загибелі військового: «Академічна спільнота університету глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Героя. Вічна пам’ять і слава Герою України!». До повномасштабного вторгнення, впродовж 2018-2019 років, Віталій Карвацький брав участь у військово-історичних реконструкціях товариства «Памʼять».

Віталій Карвацький родом з Дніпра. Долучився до Збройних сил України у березні 2022 року. Тоді він став на захист України у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Львова, обійнявши посаду стрільця.

У травні 2023 року Віталій Карвацький поширив відео палаючого автомобіля. За його словами, машину яку військовим передали волонтери, підірвав гранатою тодішній командир 215-го батальйону 125-ї окремої бригади ТрО Андрій Селехман. Після публікації відео управління 215 батальйону ТрО розпочало службове розслідування. Також подію розслідувало СБУ.

Засновник правозахисної організації для військових «Принцип», юрист та військовий Масі Найєм запропонував безоплатно захищати Віталія, який проходив у справі як свідок.

Згодом юрист повідомив, що військові, які зняли на відео палаючий автомобіль, відмовилися від своїх свідчень. Проте контррозвідка перевірила їхні телефони й встановила, що комбат дійсно підірвав авто.

Згодом «Турист» перейшов на службу до третьої штурмової бригади, де працював із FPV-дронами.