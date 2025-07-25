Віталію Карвацькому присвоїли звання Героя України посмертно

У п’ятницю, 25 липня, у Львові попрощалися з Героєм України Віталієм «Туристом» Карвацьким. Військовий загинув 11 червня на Харківському напрямку. Віталія Карвацького поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря.

Також Львів попрощався з 43-річним Віталієм Харпаком та 42-річним Володимиром Думою. Окрім цього, 25 липня, о 15:00 розпочнеться прощання з дванадцятьма військовими з 24 бригади, які загинули в полоні.

Віталій Карвацький народився у Дніпрі. Здобув освіту на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка за спеціальністю «історія та археологія». Паралельно з навчанням працював у компанії «Авіація Галичини». Впродовж 2018-2019 років Віталій Карвацький брав участь у військово-історичних реконструкціях львівського товариства «Памʼять».

«Зі слів близьких, був людиною з винятковим внутрішнім світлом. Захоплювався подорожами – автостопом відвідав 30 країн. Любив гори, походи, історію, малювання, музику. Грав на губній гармоніці. Його пригода завжди була поруч, як і щира усмішка, відкритість до світу та глибока внутрішня гідність. Люди, які зустрічали його вперше, казали, що враження було таке, ніби знали його все життя», – розповіли у Львівській міській раді.

фото ZAXID.NET

З початку повномасштабного вторгнення Віталій добровільно долучився до війська. Він захищав країну на Донецькому, Луганському та Південно-Слобожанському напрямках у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Згодом долучився до Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

«Турист» працював із FPV-дронами. Зокрема, під час бойових дій під Кремінною. Саме там він створив ідею пам’ятного патчу Kreminna Air Squad. Символ мав об’єднати всіх, хто «тримав і тримає небо над цими лісами». Патч з’явився у листопаді 2023 року.

Попри роботу з дронами, Віталій говорив, що саме піхота є основою армії. Тому він у жовтні 2024 року перевівся до піхотного підрозділу.

«Я переконаний, що кожен має пройти через піхоту, відчути це на власному досвіді, а вже потім іти в пілоти… Піхота – це складно, але саме вона є основою війська. Основа, яка дає тобі все», – говорив Віталій Карвацький.

Президент Володимир Зеленський 19 липня посмертно надав Віталію Карвацькому звання Героя України. Також нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни», медаллю «Захисник рідної землі», відзнакою Міністерства оборони України – медаллю «За поранення» та відзнакою Президента України – орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Віталій Карвацький поширив відео палаючого авто, яке військовим передали волонтери. Він зазначив, що машину підірвав гранатою тодішній командир 215-го батальйону 125-ї окремої бригади ТрО Андрій Селехман. Після цього управління батальйону ТрО розпочало службове розслідування. Також подію розслідувала Служба безпеки України.