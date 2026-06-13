Нинішня світова першість стала найдорожчою за всю історію Мундіалів

Чемпіонат світу 2026 року, який відбувається одразу у трьох країнах (США, Мексиці та Канаді) і стартував 11 червня, став першим в історії, де загальний призовий фонд становить 727 мільйонів доларів. Таке рішення Рада ФІФА затвердила вже у процесі організації турніру (спочатку сума складала 665 мільйонів). Це в півтора раза більше, ніж було на попередньому ЧС-2022 у Катарі.

Кожен учасник фінальної частини Мундіалю гарантовано отримає 9 мільйонів доларів. Також ФІФА вперше запровадила окрему обов'язкову виплату у розмірі 1,5 млн доларів для кожної асоціації суто на логістику та підготовку команди до розширеного турніру (48 команд замість 32-х, як було раніше).

Решта бюджету буде розподілена між федераціями залежно від турнірних успіхів футболістів (стадії, до якої дійде команда).

Призові на ЧС-2026:

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Чемпіон – 50 мільйонів доларів

Фіналіст – 33 млн

3 місце – 29 млн

4 місце – 27 млн

5-8 місця – 19 млн

9-16 місця – 15 млн

17-32 місця – 11 млн

33-48 місця – 9 млн

ФІФА очікує збільшення загальних доходів до рекордних цифр. Так, прибутки від спонсорства прогнозуються на рівні 2,8 мільярда проти 1,8 мільярда у 2022-му. Дохід від телеправ зросте з 3,4 мільярда до 4,3 мільярда доларів.

Загальний заробіток ФІФА прогнозується на рівні 9 мільярдів доларів на турнірі та 13 мільярдів впродовж усього чотирирічного циклу. Водночас очікувані цифри можуть розійтись з реальністю на тлі інсайдів про переоцінку ФІФА інтересу до турніру. Особливо щодо продажу квитків.

До слова, на ЧС-2030 в Іспанії, Марокко та Португалії очікується встановлення нового рекорду – 14 млрд доходу.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 відбуватиметься з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Уперше в історії на турнірі зіграють одразу 48 збірних. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом.