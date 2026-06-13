Операцію провели бійці ДШВ та Сил спеціальних операцій

У Покровську бійці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ спільно з воїнами 4-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджери» провели успішну операцію зі знищення мережі ворожих точок запуску безпілотників. Про це у суботу, 13 червня, повідомили на сторінці ДШВ.

У результаті спільних дій українські військові ліквідували шість позицій, з яких російські військові здійснювали запуски БпЛА вертикального зльоту та посадки. Серед виявлених об’єктів були приміщення поблизу міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку в приватному секторі. Саме звідти противник запускав безпілотники для виконання бойових завдань і нанесення ударів по позиціях Сил оборони України, зокрема по логістичних маршрутах.

Місця базування дронів вдалося встановити завдяки аналізу дій противника та розвідданим. Після виявлення цілей українські військові завдали точкових ударів за допомогою ударних безпілотників літакового типу.

У дописі наголошують, що внаслідок операції мережу ворожих точок запуску БпЛА було знищено, це має ускладнити противнику проведення повітряної розвідки та атак на цьому напрямку.

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Нагадаємо, 12 червня оператори Сил безпілотних систем уразили військову інфраструктуру та скупчення російських військових на полігоні «Восточний» на окупованій частині Запорізької області.