Андрій Кавецький займає посаду начальника ГУ Держгеокадастру з перервами з 2015 року

Начальника Головного управління Держгеокадастру Львівщини 43-річного Андрія Кавецького затримали за спробу підкупу співробітника Національного агентства запобігання корупції (НАЗК). Земельник запропонував 30 тис. доларів за позитивні результати моніторингу свого способу життя та своїх родичів. Гроші передавав у тубусі з-під алкоголю.

Як повідомили у вівторок, 28 липня, у ДБР та Офісі генпрокурора, за гроші начальник ГУ Держгеокадастру Львівщини намагався домогтися складення позитивного висновку щодо моніторингу способу життя, який НАЗК проводило щодо нього в межах кримінального провадження.

«Посадовець побоювався, що перевірка може виявити невідповідність між його фактичним рівнем життя та відомостями, зазначеними у деклараціях. Через посередника він організував зустріч із керівником одного з відділів НАЗК та запропонував 30 тис. доларів США за завершення моніторингу без негативних висновків, констатацію відсутності порушень антикорупційного законодавства та непередання матеріалів правоохоронним органам», – йдеться в повідомленні ОГП.

27 липня 2026 року у Києві посадовець особисто передав обумовлену суму. Гроші він сховав у картонному тубусі від пляшки алкогольного напою. Одразу після передачі хабаря його затримали.

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Йдеться про затримання начальника ГУ Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького. Йому повідомили про підозру за пропозицію хабаря службовцю, що займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 ККУ). Невдовзі суд обере головному земельнику Львівщини запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Андрій Кавецький займає посаду начальника ГУ Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року. Був начальником управління з червня 2015 до вересня 2017 року. У 2020 році поновлений на цій посаді.

Андрій Кавецький не раз був фігурантом гучних справ. у 2022-2023 роках йому оголошували підозри за незаконну роздачу в приватну власність землі в гірських районах (на Сколівщині, Турківщині) та у Зимноводівській громаді біля Львова, однак суди його виправдали «через недоведеність вини».

У декларації за 2025 рік Андрій Кавецький задекларував дві квартири – у Львові площею 52 м2 та у Млинові Рівненської області площею 68 м2. Квартирою у Львові володіє Андрій Мороз, сім’я Кавецьких у ній проживає. А квартира у Млинові належить Феонії Кавецькій, ймовірно, матері Андрія Кавецького. Також у власності дружини начальника Держгеокадастру Львівщини житловий будинок у Солонці, площею 218 м2, яким вона спільно володіє із Ольгою Мороз. Датою набуття вказаний вересень 2024 року, а вартість – понад 500 тис. грн. У сім’ї Кавецьких є два авто – Lexus LS460 2007 р.в., яким користується Андрій Кавецький, а власником вказаний Денис Наконечний, та Audi Q8 2020 р.в., яким користується дружина Катерина, але це авто теж у власності іншої людини – Павла Виговського.

На посаді начальника Держгеокадастру Львівщини у 2025 році Кавецький заробив 538 тис. грн (брутто – тобто до вирахування податків і зборів). Його дружина Катерина заробила майже 4,5 млн грн. В готівці подружжя зберігає майже 100 тис. доларів, 62 тис. євро, понад 1,5 млн грн.