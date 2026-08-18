Дональд Трамп назвав Ормузьку протоку територією США

Президент США Дональд Трамп назвав Ормузьку протоку американською територією. Відповідний допис Дональд Трамп опублікував у вівторок, 18 серпня, у своїй соцмережі Truth Social, передає «Європейська правда».

Дональд Трамп опублікував мапу, на якій виділив Ормузьку протоку, що розташована між Перською та Оманською затоками. Виділену ділянку американський президент підписав «Нова територія США».

Допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

Днем раніше, 17 серпня, Дональд Трамп під час пресконференції в Овальному кабінеті заявляв, що може оголосити Ормузьку протоку частиною США, оскільки повністю контролює її.

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«Я просто думаю, що це чудова ідея. США контролюють її за допомогою блокади. Мені подобається ідея оголосити її територією США. Ми можемо це зробити, бо маємо повний контроль над Ормузькою протокою», – заявив президент США.

Нагадаємо, що Ормузька протока, яка має стратегічне значення, оскільки через неї транспортується приблизно 20% світової нафти та газу, була заблокована з лютого 2026 року через війну США та Ірану.

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаємне припинення вогню строком на 60 днів, що мало забезпечити відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Однак уже 7 липня США атакували територію Ірану та скасували ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти. Перед цим Вашингтон заявив, що в Ормузькій протоці під атаку Ірану потрапили три танкери.

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16 серпня Bloomberg повідомило, що країни Перської затоки таємно налагодили транспортування нафти через Ормузьку протоку, попри нестабільну ситуацію в регіоні. Завдяки цьому світові ціни на нафту утримуються на рівні 80-90 доларів за барель. За даними джерел Bloomberg, країни Перської затоки протягом кількох місяців провозять нафту через Ормузьку протоку на танкерах із вимкненими транспондерами, після чого в Оманській затоці її перевантажують на інші судна.

18 серпня Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока «відкрита і функціонує, а всі водні міни було видалено або підірвано». Водночас Трамп заявив, що Вашингтон не веде жодних перемовин з Тегераном й не планує.