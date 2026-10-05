Делегація зі Львова уклала договір про співпрацю з Валенсією

Валенсія стала першим іспанським містом, яке приєдналося до мережі Unbroken Cities, що об’єднує вже понад 20 міст світу. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ми дуже цінуємо допомогу міжнародних партнерів, завдяки якій у Львові розвиваємо проєкти UNBROKEN для наших пацієнтів, ветеранів та всіх, хто потребує лікування і реабілітації», – зазначив голова Львова.

За словами Садового, під час конференції у сфері інновацій та оборони у Валенсії говорили про стійкість міст, безпеку та готовність до криз.

Також він додав, що у Валенсії зараз експонують виставку відомого українського художника Сергія Майдукова, присвячену українським захисникам та пацієнтам Unbroken.

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Unbroken Cities Network – це міжнародна ініціатива, заснована Львовом, Манчестером і Ліверпулем у 2023 році. Вона об’єднує міста для обміну досвідом щодо стійкості та роботи в умовах криз, розвитку реабілітації й підтримки України. Нині до мережі входять міста з 12 країн.