Перше іспанське місто приєдналося до мережі Unbroken Cities
Влада Валенсії підписала документи про співпрацю
Валенсія стала першим іспанським містом, яке приєдналося до мережі Unbroken Cities, що об’єднує вже понад 20 міст світу. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Ми дуже цінуємо допомогу міжнародних партнерів, завдяки якій у Львові розвиваємо проєкти UNBROKEN для наших пацієнтів, ветеранів та всіх, хто потребує лікування і реабілітації», – зазначив голова Львова.
За словами Садового, під час конференції у сфері інновацій та оборони у Валенсії говорили про стійкість міст, безпеку та готовність до криз.
Також він додав, що у Валенсії зараз експонують виставку відомого українського художника Сергія Майдукова, присвячену українським захисникам та пацієнтам Unbroken.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Unbroken Cities Network – це міжнародна ініціатива, заснована Львовом, Манчестером і Ліверпулем у 2023 році. Вона об’єднує міста для обміну досвідом щодо стійкості та роботи в умовах криз, розвитку реабілітації й підтримки України. Нині до мережі входять міста з 12 країн.