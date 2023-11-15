засновниками ініціативи та першими учасниками міжнародної мережі Unbroken Cities Network стали Львів, Манчестер і Ліверпуль

Львівська міськрада започаткувала ініціативу Unbroken Cities Network, що передбачає об’єднання міст з усього світу задля підтримки та розвитку реабілітації в Україні.

Як повідомив 15 листопада міський голова Львова Андрій Садовий, засновниками ініціативи та першими учасниками міжнародної мережі Unbroken Cities Network, разом зі Львовом, стали британські міста Манчестер і Ліверпуль.

«Така ідея народилась у Манчестері після нашої зустрічі з Енді Бархном. Він був вражений ідеєю та місією Unbroken», – повідомив Андрій Садовий.

Мережа незламних міст надаватиме стратегічну та технічну підтримку Львову та іншим українським містам, які постраждали внаслідок війни в Україні.

«Мені дуже цінно, що наша ідея екосистеми Unbroken живе і поширюється на інші міста по всьому світу. Це означає, що ми з вами все робимо правильно. Це означає, що разом ми точно переможемо у цій війні», – додав міський голова Львова.

Він закликав інші міста долучатись до ініціативи Unbroken Cities Network.

Нагадаємо, один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії, компанія Unilever, виділить мільйон євро на проект «Незламна краса», який реалізується в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken).