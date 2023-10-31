Обличчям проекту «Незламна краса» стала вчителька з Лисичанська Олена Свєтлова, якій уламок снаряду понівечив обличчя

Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії, компанія Unilever, виділить один мільйон євро на проект «Незламна краса», який реалізується в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken). У межах проекту проведуть реконструкцію відділення щелепно-лицевої хірургії та закуплять спеціальне обладнання для відновлення обличчя людям, які отримали травми через воєнні дії. Щороку у цьому відділенні зможуть допомогти близько 410 пацієнтам, а нове обладнання дозволить хірургам оперувати надскладні випадки, повідомила 31 жовтня ЛМР.

Проект «Незламна краса» – напрям реконструктивної хірургії реабілітаційного центру «Незламні», мета якого – допомагати людям, яких скалічила війна. У реабілітаційному центрі цей проект впроваджується з літа цього року. Обличчям проекту стала вчителька з Лисичанська Олена Свєтлова, якій понівечив обличчя уламок російської ракети. Після першої успішної реконструктивної операції пацієнтка взяла участь у фотопроектах та готується до другого етапу відновлення.

«Щодня війна калічить сотні людей і вони потребують надскладних реконструктивних операцій облич та тіла. З допомогою цього проекту ми зможемо забезпечити лікарів, які оперують важкі травми обличчя, найкращим обладнанням, а пацієнтів – комфортними умовами перебування», – каже генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

За словами СЕО Unilever Україна Василя Бовділова, співпраця з Unbroken та U+System – це продовження ініціатив компанії для підтримки українців.

До слова, в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken) від початку повномасштабної війни допомогу отримали понад 15 тисяч поранених військових і цивільних.