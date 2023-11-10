Корея планує долучитись до будівництва нового медзакладу на базі лікарні Святого Луки у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий із робочим візитом відвідав Південну Корею й за результатами візиту анонсував будівництво нового індустріального парку для корейського бізнесу у Львові, закупівлю дронів для ЗСУ у місцевих виробників та будівництво нового медзакладу на базі лікарні Святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня). Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 10 листопада.

За словами Андрія Садового будівництво нового індустріального парку профінансує Південна Корея. Він має обслуговувати корейський бізнес, який надалі активніше виходитиме на український ринок. Він додав, що також є домовленості з місцевими корейськими виробниками БПЛА, які зможуть постачати якісні дрони на потреби ЗСУ через українські компанії.

«Бюджет країни більш ніж на половину складається з допомоги країн-партнерів. Треба їхати, треба розказувати і треба затягувати інвестиції в країну. Треба привозити гроші в Україну. Вони сьогодні критично важливі, і для наших військових і для їхніх родин», – прокоментував свою поїздку в Корею Андрій Садовий.

Він додав, що його робоча поїздка до Кореї не фінансувалась із міського бюджету Львова. Її оплатив уряд Кореї в межах співпраці «Першої програми обміну знаннями з питань співробітництва у сфері реконструкції», на яку запросили українських урядників та представників місцевого самоврядування, науковців та бізнесменів.

Нагадаємо, Львівська міська рада підписала угоду з корейською компанією LH, яка спеціалізується на великих інфраструктурних проектах і з нуля збудувала нове безпечне місто Седжон. Окрім того, під час візиту до Сеула міський голова Львова підписав меморандум з Корейською земельно-житловою корпорацією.