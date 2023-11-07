Міський голова Львова перебуває в Сеулі на програмі обміну знаннями щодо співробітництва у сфері реконструкції

Львівська міська рада підписала угоду з корейською компанією LH, яка спеціалізується на великих інфраструктурних проектах і з нуля збудувала нове безпечне місто Седжон. Про це 7 листопада повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Корейське місто Седжон повністю збудоване з нуля і розраховане на 500 тисяч. Його збудувала велика державна компанія LH, яка має бюджет такий самий, як бюджет держава Україна. З цією компанією ми підписали угоду. Вони спеціалізуються на великих інфраструктурних проектах, збудували багато індустріальних парків загальною площею більшою ніж площа Львова. Плануємо разом з ними працювати», – повідомив Андрій Садовий у Telegram.

Окрім того, під час візиту до Сеула міський голова Львова підписав меморандум з Корейською земельно-житловою корпорацією. Сторони обговорили спільні проекти відбудови та розвитку міської інфраструктури, міського планування (зокрема, розумні міста); розвиток міських промислових територій та будівництво індустріальних парків.

Як інформують у ЛМР, з 6 до 11 листопада у Сеулі (Республіка Корея) проходить «Перша програма обміну знаннями з питань співробітництва у сфері реконструкції», на яку запросили українських урядників та представників місцевого самоврядування, науковців та бізнесменів. Делегати зустрінуться з корейськими фахівцями сфери розвитку міст та житлобудування для напрацювання майбутніх спільних проектів.

Korea Land & Housing Corporation (LH) є державною корпорацією, яка спеціалізується на розвитку міського середовища, а також на обслуговуванні та управлінні земельними ділянками та житловим фондом. Серед найцікавіших проектів LH – Smart City («Розумне місто»), що складається з чотирьох різних міст, які з’єднані між собою і мають стати центром північно-східного регіону Сеула.