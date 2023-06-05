Андрій Садовий дякує меру Варшави за надану допомогу реабілітаційному центру

У понеділок, 5 червня, у Варшаві відбувся саміт Пакту вільних міст. У ньому взяли участь представники українських міст – Львова, Києва, Конотопа та Бучі. Новими членами альянсу стали Львів та Мілан.

«Пакт вільних міст ініціювали у 2019 році як альянс міст, які готові ділитися власним досвідом і допомагати одне одному заради боротьби з глобальними викликами. Цілі учасників передбачають обмін інформацією про найкращі практики розвитку міст, вирішення житлової кризи, викликів глобального потепління, інфраструктури, безпеки та інших проблем з якими зустрічаються міста у XXI ст», – повідомляє прес-служба ЛМР.

До договору доєднуються десятки міст, переважно Європейського союзу, а від сьогодні підписантом пакту є Львів.

«Львів приєднався до альянсу Пакт вільних міст. Тут вже є Варшава, Прага, Лондон, Берлін та ще 30 європейських міст, тепер разом зі Львовом. Така співпраця робить нас сильнішими. Зокрема, потужним результатом цієї співпраці є те, що Варшава виділила два мільйони злотих для Національного центру реабілітації "Незламні", який вибудовують при Першому медоб’єднанні Львова», – прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

У грудні 2019 року мери столиць країн Вишеградської групи (Варшави, Праги, Братислави та Будапешта) об’єднали зусилля і підписали Пакт вільних міст. Він передбачає перехід до зеленої економіки та відстоювання демократичних цінностей, інклюзивне суспільство та громадянську активність. А також спрямований на розвиток партнерства у сфері знань. До складу пакту зараз вх