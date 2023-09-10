Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул надасть Києву додатково 2,3 млрд доларів допомоги на відбудову. Про це він сказав під час саміту G20 у Нью-Делі, передає «Укрінформ».

За словами Юна, Південна Корея надасть Україні 300 млн доларів у 2024 році як гуманітарну допомогу і ще 2 млрд доларів у 2025 році – як довгострокову допомогу (кредити під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF) починаючи з 2025 року.

«Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної ключової держави у виділенні провідної допомоги для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України», – заявили в Офісі президента Кореї.

Південна Корея запустила програму EDCF у 1987 році з метою підтримки проектів економічної та соціальної інфраструктури в країнах, що розвиваються.

До слова, раніше повідомлялось, що Південна Корея запропонує підтримку для реконструкції та відновлення України. Загальна сума становитиме 52 млрд доларів. Приблизно 20 млрд доларів надійде через залучення урядом корейських будівничих компаній. Ще 32 млрд Південна Корея виділить на реконструкцію приватного сектору.