Президент Південної Кореї прибув до України з неанонсованим візитом вперше за історію корейсько-українських відносин

Південна Корея запропонує підтримку для реконструкції та відновлення України. Загальна сума становитиме 52 млрд доларів, повідомило у п'ятницю, 14 липня, The Korea Herald із посиланням на прес-служби президентів Південної Кореї та Польщі.

14 липня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зокрема лідери країн обговорили допомогу у відбудові територій України, які постраждали від російської агресії.

«Уряд розпочне будівництво модульних одиниць, щоб швидко забезпечити необхідні місця для життя людей, такі як школи, житло та лікарні. Огляд місця буде проведено за кошти офіційної допомоги розвитку (ОДР). Уряд також планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення водної інфраструктури, доповнюючи гуманітарну допомогу, яку вже надали для зруйнованої Каховської дамби», – повідомив економічний секретар президента Чой Санг Мок.

Приблизно 20 млрд доларів надійде через залучення урядом корейських будівничих компаній. Ще 32 млрд Південна Корея виділить на реконструкцію приватного сектору, зокрема:

атомних електростанцій з малими модульними реакторами (SMR),

аеропортів,

будівельної техніки,

залізничного транспорту,

інформаційних технологій.

Зазначимо, у суботу, 15 липня, Юн Сок Йоль після візиту до Польщі прибув до України з неанонсованим візитом. Зустріч із Володимиром Зеленським стала першою в історії корейсько-українських відносин. Зокрема лідери країн обговорили повернення депортованих дорослих і дітей, реалізацію української Формули миру, продовольчу та енергетичну безпеку і економічну співпрацю.