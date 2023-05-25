Сеул домовився із Вашингтоном про надання Україні артилерійських боєприпасів

Південна Корея спрямовує через США Україні сотні тисяч артилерійських снарядів після тривалого опору Сеула надавати Києву зброю. Про це у своєму матеріалі за 24 травня повідомило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

Як вважають у США, цей крок зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти рішення про те, чи постачати касетні боєприпаси, заборонені багатьма країнами.

«Це рішення знаменує собою поворот із боку Сеула, який у листопаді пообіцяв надати артилерію, але потім відмовився від надання летальної допомоги, після цього США кілька місяців просили допомогу через виснаження артилерійських запасів Пентагону», − йдеться у публікації.

Як повідомляється, за конфіденційною домовленістю Південна Корея передає снаряди США, які, зі свого боку, організували їхнє відправлення в Україну.

Білий дім відмовився від коментарів. У Пентагоні не повідомили, як доставлятимуться снаряди або коли має бути завершено передачу, але визнали, що ведуть переговори з Південною Кореєю про закупівлю боєприпасів. Офіційний представник уряду у Сеулі також не коментував інформацію.

Прорив у постачанні боєприпасів Південною Кореєю стався незабаром після того, як Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до Вашингтона минулого місяця. Під час візиту Юн заявив, що міжнародна спільнота має протистояти російській агресії в Україні, і натякнув, що його уряд розглядає можливість надання летальної військової допомоги.

Попри заклики США та Європи великий Південна Корея, яка є провідним виробником артилерійських снарядів, досі виключала можливість надання летальної допомоги Україні, посилаючись на ділові зв'язки з Росією і вплив Москви на Північну Корею.

Південна Корея при цьому раніше надсилала Україні гуманітарну допомогу, але відхиляла прохання Києва про пряме надання летальної зброї. Водночас у Сеулі наголошували, що розглядають «різні варіанти» військової допомоги ЗСУ.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у квітні, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або при «ситуації, з якою міжнародне співтовариство не може миритися».