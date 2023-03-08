Раніше Південна Корея не хотіла передавати Україні озброєння через можливу агресію Росії та КНДР

Південна Корея схвалила постачання до України озброєння, яке має південнокорейські деталі. Йдеться про передачу польської САУ Krab з шасі К9 Thunder. Таким чином Південна Корея готова опосередковано надавати військову допомогу Україні.

Про рішення Південної Кореї повідомило у середу, 8 березня, видання Reuters із посиланням на представника Міноборони Південної Кореї Кім Хен Чхоля. Чиновник розповів, що Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу озброєння у 2022 році. Першою країною, яка отримала дозвіл від Південної Кореї, стала Польща, яка виготовляє САУ Krab з південнокорейськими запчастинами.

«Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA. Потім вирішили видати ліцензію на експорт до Польщі», – повідомив Кім Хен Чхоль Reuters.

САУ Krab польського виробництва має башту від британської гаубиці AS-90, французьку 155-мм гармату Nexter Systems та південнокорейське шасі К9 Thunder. Раніше дозвіл на передачу САУ Krab блокувала Південна Корея, яка побоювалась агресії Росії та Північної Кореї.