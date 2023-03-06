Офіційний Брюссель закликає країни Євросоюзу надіслати до України боєприпаси зі своїх арсеналів і планує залучити до схеми закупівель країни, що не є членами ЄС. Про це повідомляє El Pais.

Видання пише, що для того, щоб вмотивувати європейські країни до постачання боєприпасів Україні та знизити рівень їхньої стурбованості вичерпаними арсеналами, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель пропонує нову схему, яка передбачає компенсацію до 90% боєприпасів, які країни вже відправили до України.

Брюссель також планує залучити до схеми спільних закупівель країни, що не є членами ЄС, але є «однодумцями». Зазначається, що такий крок дозволить надати цій схемі «більшого потенціалу», оскільки оборонна промисловість зазвичай працює на вимогу та стикається з проблемою оптимізації виробництва.

Пропозиція зосереджена в першу чергу на далекобійній 155-міліметровій артилерії, пише видання, але наступним невідкладним етапом буде постачання Києву 120-міліметрових боєприпасів для мінометів, за допомогою яких Сили оборони відбивають масовані невеликі штурми росіян.