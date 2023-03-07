Україна цього тижня отримає ще 10 танків Leopard від Польщі
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть ще 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2 німецького виробництва.
«Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня», – сказав Блащак у вівторок, 7 березня, пише Sky News.
Зазначимо, що Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Перші чотири танки прибули в Україну 24 лютого.
Крім того, Варшава надасть Україні ще 60 танків PT-91 Twardy. Таким чином, загальна кількість танків, яку Польща надасть Україні, перевищить 300, адже раніше Україна отримала від неї 250 танків Т-72.
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