Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть ще 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2 німецького виробництва.

«Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня», – сказав Блащак у вівторок, 7 березня, пише Sky News.

Зазначимо, що Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Перші чотири танки прибули в Україну 24 лютого.

Крім того, Варшава надасть Україні ще 60 танків PT-91 Twardy. Таким чином, загальна кількість танків, яку Польща надасть Україні, перевищить 300, адже раніше Україна отримала від неї 250 танків Т-72.