Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann

Обіцяні владою Польщі танки Leopard 2 вже перебувають на території України. Про це сьогодні, 24 лютого, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час засідання Ради національної безпеки.

«В Україну прибули перші польські танки Leopard», – заявив Блащак.

Натомість президент Анджей Дуда заявив, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб «привезти леопардів».

Раніше про постачання перших машин Україні повідомило агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело. Втім, видання повідомляло, що перші з обіцяних 14 танків Leopard 2 вже нині вирушать в Україну, а про їхнє відправлення повідомить прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який сьогодні перебуває у Києві.

Саме Польща першою погодилася відправити Україні сучасні німецькі танки. Польський президент Анджей Дуда під час візиту до Львова говорив, що його країна готова до такого постачання в межах міжнародної коаліції.

Нагадаємо, польський міністр національної оборони Маріуш Блащак раніше заявляв, що найбільшою проблемою в експлуатації танків Leopard 2, які отримає Україна в межах створення міжнародної танкової коаліції, є отримання запчастин для цих танків.

На танковому полігоні у Свєнтошові нині навчаються 105 українських танкістів.

Що це за танки

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Танки перебувають на озброєнні 13 країн, зокрема, Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Всього було випущено 3200 танків цієї моделі. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.

Фото Darek Delmanowicz/PAP

Основним бронезахистом танку Leopard 2 є композитна броня. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Борти прикриті протикумулятивними екранами. Фронтальна третина корпусу прикрита важкими балістичним екранами, а інша частина гумовими екранами посиленими сталлю. Для збільшення захисту від мін, підлога з боків має нахил у 45° і посилена гофром. Екіпаж також захищено від ядерної, біологічної і хімічної загрози, завдяки системі надлишкового тиску Dräger.

Загальні технічні характеристики Leopard 2:

екіпаж – 4 людини;

двигун – турбований дизель 1500 к.с;

вага – 55 т;

максимальна швидкість – 68 км/год;

швидкість заднього ходу – до 31 км/год.

Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall, така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Боєзапас гармати складається з 27 снарядів які зберігаються у спеціальному магазині у носовій частині корпусу, додаткові 15 снарядів зберігаються у кормі башти. Leopard 2 також оснащено двома кулеметами, один з них спарений, а інший встановлено для ведення зенітного вогню.

На борту перебувають 4750 набоїв до кулемету. Комбінована система дозволяє танку Leopard 2 атакувати цілі, що рухаються на відстані 5000 метрів рухаючись по пересічній місцевості.