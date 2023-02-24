В Україну привезли перші чотири німецькі танки Leopard з Польщі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 24 лютого, опублікував фотографії польських танків Leopard, які вже отримала Україна.

«Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким», – написав Шмигаль у своєму повідомленні, до якого долучив відповідні фотографії.

На фотографіях видно, як Шмигаль і міністр оборони України Олексій Резніков оглядають танки на тралах. Ймовірно, це відбувається, коли танки якраз привезли, бо саме на тралах їх транспортують. Також на деяких фото є прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Крім того, серед опублікованих фото є знімки з кількома десятками українських танкістів, які, ймовірно, проходили навчання у Польщі.

За його словами, очільники урядів двох країн Привітали екіпажі українських танкістів, що вже мають успішний бойовий досвід.

Нагадаємо, 24 лютого Моравецький під час візиту до Києва оголосив, що Польща передала Україні чотири танки Leopard. Загалом Польща пообіцяла надати Україні 14 цих танків німецького виробництва та ще 60 танків Т-72, включаючи модернізовані. Також Польща вже раніше передала Україні 250 радянських танків Т-72