Танк Stridsvagn 122 збройних сил Швеції

Шведський уряд офіційно повідомив про своє приєднання до міжнародної «танкової коаліції». Офіційний Стокгольм підтримає Україну 10 танками Stridsvagn 122, що є модернізованою версію Leopard 2A5 з додатковою бронею та гранатометом. Про це йдеться у повідомленні уряду у Twitter.

«Швеція приєднується до «сім'ї Leopard» на підтримку України через шведські танки Leopard 2. Сьогоднішній військовий пакет також включає додаткові компоненти ППО. Ми й надалі допомагатимемо Україні виграти війну», – йдеться у повідомленні.

Раніше про такі плани шведського уряду повідомляло видання Der Spiegel. І хоча уряд Швеції офіційно не підтверджував таке рішення, але шведське Міноборони уточнило, що пакет із «новою підтримкою» для української армії буде оголошено у другій половині дня 24 лютого.

Як пише «Європейська правда», танки Leopard, які у Швеції називають Stridsvagn. Вони можуть бути використані в першу чергу як доповнення до танкового пакету, який Німеччина зараз готує для України. Берлін пообіцяв поставити 14 одиниць типу 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

З кінця січня федеральний уряд закликав європейських партнерів, які мають танки Leopard 2, взяти на себе зобов'язання щодо поставок. З цією метою канцлер Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус та міністр закордонних справ Анналена Бербок провели численні переговори під час Мюнхенської конференції з безпеки наприкінці минулого тижня.

Зазначимо, що ще 15 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що союзники сформували батальйон танків Leopard 2A4 для України. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що над передачею Україні танків Leopard 2 працює група країн, серед яких Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Stridsvagn 122

Основний бойовий танк Stridsvagn 122 – ліцензійна копія танка Leopard 2A5, розробленого в кооперації компаніями Krauss-Maffei та шведською компанією Åkers Krutbruk Protection AB, пише «Мілітарний».

Загалом Stridsvagn 122 суттєво відрізняється від Leopard 2A5. Під час адаптації машини під умови міністерства оборони Швеції найбільше змінилося бронювання, система керування вогнем та низка інших вузлів.

Шведський танк має покращений пакет бронювання, який підвищує захист від кумулятивних боєприпасів порівняно з базовим варіантом.

Систему керування вогнем модернізували для опції відслідковування одразу декількох цілей та вираховування їхньої дальності й швидкості пересування. Засоби наведення включають новий лазерний дальномір і тепловізійну камеру.

Змінився й привід повороту башти – гідравлічну систему замінила електрична. Це підвищило швидкість і точність наведення на ціль у горизонтальній площині.

Також бойова машина отримала димові мортири від французької компанії Galix. У їхньому боєкомплекті є не лише стандартні димові гранати, а й фугасні, які підвищують можливості танка в умовах міських боїв.