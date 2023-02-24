Уряд Швеції виділить Україні ще 520 млн шведських крон (понад 47 млн доларів США), що їх спрямують на підтримку гуманітарних програм та допомогу енергетичному сектору України. Відповідне рішення шведський уряд ухвалив 23 лютого, передає «Європейська правда».

Зазначається, що ця фінансова підтримка поділена на дві частини: 220 млн крон витратять на гуманітарні операції, а решта 300 мільйонів – на спеціальний енергетичний фонд, створений для України.

Гуманітарна допомога буде розподілена серед гуманітарних організацій і спрямована на закупівлю товарів першої необхідності – зокрема ліків та продуктів харчування. Також із неї будуть виплачувати безпосередню грошову допомогу.

Решта коштів підуть до Фонду енергетичної підтримки України, який створили за ініціативи єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. З нього фінансуються енергетичні компанії, які не можуть оплатити найнеобхідніші закупівлі.

Нагадаємо, на початку лютого шведський парламент ухвалив додаткові поправки до бюджету країни, що передбачають виділення Україні військової допомоги на 4,3 млн шведських крон (406,7 млн доларів).