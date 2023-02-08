Шведський парламент Риксдаг підтримав пропозицію уряду про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на 4,3 млрд шведських крон (406,7 млн доларів). Про це 8 лютого повідомила «Європейська правда».

Зазначається, що Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися впродовж певного періоду. Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 (NLAW) та шведські бойові машини піхоти CV 90.

Зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Ця допомога складається з трьох частин Одна з них – самохідні артилерійські установки Archer, для їхньої передачі необхідна додаткова підготовка.

Нагадаємо, що це вже десятий пакет військової допомоги, Україні надає Швеція. Загальний обсяг допомоги Україні з боку Швеції з лютого 2022 року, без урахування останнього пакета, вже перевищив 900 млн євро, з них понад 570 млн євро – військова підтримка.