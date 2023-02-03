IRIS-T призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотників та ракет

Швеція та Німеччина ведуть переговори про передачу Україні ракет ППО та пускових установок для німецьких систем IRIS-T. Про це повідомив Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Німеччина попросила Швецію надати пускові установки для протиракетної системи IRIS-T. За словами співрозмовників видання, сторони також обговорюють можливість передання більшої кількості боєприпасів, які можна буде використовувати для німецьких систем IRIS-T.

За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як перша прибула в жовтні.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

Німеччина ж, за даними Bloomberg, почала капітальний ремонт своєї техніки після того, як росія вторглася до України. Країна також збільшила виробництво критично важливої ​​зброї.Більше про системи IRIS-T.

IRIS-T – це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року.